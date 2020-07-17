Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 130 человек, выздоровели уже 503 человека, сообщила в пятницу пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится четыре человека. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится семь человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-служба в Facebook.

По данным пресс-службы, по состоянию на утро пятницы в ВСУ болеют 130 человек, всего за время пандемии выздоровели — 503 человека, летальных случаев — пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 316 человек.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 57 264 случая инфицирования COVID-19, скончались 1456 человек, выздоровели 29 769 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.