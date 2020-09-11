Как стало известно, секретарь Вольского отделения «Единой России» и замглавы муниципального района Татьяна Ковинская нелестно высказалась о безработных на одном из совещаний. При обсуждении роста безработицы привели цифры пособий, которые выплачивают тем, кто потерял работу. В частности, для человека, имеющего детей, ежемесячное пособие составляет 12 130 рублей.

После этого Татьяна Ковинская заявила, что безработных стоит лишить пособий, так как они просто не ищут работу.

«Вместо закона о тунеядстве им всем пособия платят», — процитировало чиновницу издание «Вольская неделя».

Далее сама Ковинская сообщила, что слова просто были вырваны из контекста, она хотела сказать о гуманном государстве, которое всем готово оказывать помощь. Также она отметила, что ратует за то, чтобы все люди получали достойные зарплаты и имели уверенность в завтрашнем дне.

Напомним, буквально в августе подобный инцидент произошел в Башкирии. Там чиновница из центра занятости сообщила, что люди не хотят работать из-за высоких пособий по безработице.