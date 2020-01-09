В городе Камышине Волгоградской области сотрудники полиции совместно с региональным управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли крупную партию контрафактного алкоголя. Об этом 9 января сообщил замглавы пресс-службы местного управления МВД Антон Корнаухов.

«Из грузовика, прибывшего в Камышин из Кабардино-Балкарии, а также из гаражного бокса, где разгружалась фура, всего изъято почти 6 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя известных брендов. Установленный ущерб, причиненный правообладателям, составил более 1 млн рублей», — приводит его слова ТАСС.

На изъятых бутылках были наклеены этикетки неизвестных брендов и отсутствовали акцизные марки. В дальнейшем экспертиза показала, что в них находится жидкость с содержанием спирта, не соответствующая ГОСТу и сведениям на этикетке.

В отношении местного жителя и водителя из Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»), которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее, 28 декабря, стало известно о пенсионерках на Урале, которые тайно запустили брошенный ликероводочный завод. С ноября 2017 года по март 2018 года женщины с помощью местных жителей изготовили более 40 тыс. бутылок общей стоимостью более 7,1 млн рублей. Еще 90 тыс. бутылок находились в производстве.