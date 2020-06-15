Оперативный штаб принял такое решение, учитывая рекомендации главного санитарного врача по региону.

Режим самоизоляции в Волгоградской области, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен до 23 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

«Учитывая рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, оперативным штабом принято решение о продлении режима повышенного уровня функционирования органов власти и режима самоизоляции на территории региона до 23 июня текущего года», — приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова.

По данным региональных властей, в Волгоградской области к концу июня начнется ослабление ограничительных мер. В частности, с 30 июня будут открыты спортивные площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, а также возобновятся индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах.

Предполагается, что к 1 июля полностью возобновит работу общественный транспорт, а с 15 июля начнут работу детские оздоровительные лагеря.