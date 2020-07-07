Как сообщает Следственное управление СК России по Волгоградской области, по факту гибели ребенка в станице Березовской возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

ЧП произошло около 17 часов возле фонтана, установленного в городском парке. Девятилетняя девочка уронила в фонтан кепку, когда она перешагнула борт фонтанной чаши, чтобы ее достать, ребенка стало бить током. Оказавшиеся поблизости взрослые достали девочку из фонтана, однако спасти ребенка не удалось, от полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

Прибывшие на место сотрудники регионального СК установили, что причиной трагедии могли стать неполадки в электрооборудовании, которое обеспечивает работу фонтана. Сам фонтан, как уточняется, функционирует с 2018 года.