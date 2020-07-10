Как сообщает Следственное управление СК РФ по Волгоградской области, 9 июля в селе Лог Иловлинского района ранее судимый за кражу 16-летний подросток убил двух местных жителей 51 и 62-х лет.

Следователи установили, что ножевые ранения мужчины получили в результате бытового конфликта, причем все участники ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения. После совершения преступления молодой человек отправился домой, где и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе допроса подросток пояснил, что пришел в гости к потерпевшему, чтобы уточнить вопросы по аренде дома. В какой-то момент между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой подозреваемый взял табурет и нанес мужчине удар по голове, после чего схватил нож и ударил в область живота. Второго потерпевшего односельчанин несколько раз ударил ножом в область спины.