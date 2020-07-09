33-летний мужчина в Камышинском районе Волгоградской области в течение двух часов избивал жену, в итоге она умерла, сообщает портал V1.RU. 26-летняя женщина получила 106 ударов – столько насчитали криминалисты. В итоге несчастная получила повреждения, не совместимые с жизнью.

О произошедшем сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Инцидент произошел в марте этого года. Мужчина, нанесший смертельные побои, находился в состоянии алкогольного опьянения.

После нанесения побоев мужчина ушел спать. Когда проснулся, то обнаружил свою супругу уже умершей, но вызвал скорую помощь. Свою вину мужчина признал в полном объеме. От жены у него остался четырехлетний ребенок.