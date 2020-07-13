Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на военно-морской базе в Сан-Диего произошел не в результате взрыва, но причина возгорания пока неизвестна, заявил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры (на корабле — ред.) в результате пожара… Причины возгорания выясняет следствие», — сказал Собек на пресс-конференции.

По его словам, пожар начался на нижней грузовой палубе.

Он добавил, что состояние пострадавших в результате происшествия стабильное. «В основном их травмы связаны с отравлением продуктами горения», — сказал контр-адмирал.

Также Собек сообщил, что на борту корабля находится «около миллиона галлонов топлива» (более 3700 тонн), и пожарные пытаются не допустить его возгорания.

Ранее сообщалось, что 17 моряков и четверо гражданских лиц находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Возгорание произошло в 8.30 воскресенья (18.30 мск). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания были около 160 моряков.