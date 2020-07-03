Радиолокационные станции «Контейнер-3М», которыми сейчас оснащаются российские войска, будут контролировать воздушное пространство со всех направлений, сообщил главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин.

«В настоящее время организована работа по формированию еще трёх таких же радиолокационных станций: Сибирской, Восточной и Калининградской, что позволит контролировать воздушное пространство со всех стратегических воздушно-космических направлений», — сказал Суровикин в интервью газете «Красная звезда».

Он напомнил, что в декабре 2019 года заступила на боевое дежурство первая такая станция в Мордовии. Она ведёт разведку воздушного пространства над государствами Европы и Ближнего Востока.