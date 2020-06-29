В Вильнюсе начали расследование осквернения еврейских памятников, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры Литвы.

«В пятницу было обнаружено, что памятник Виленскому Гаону (раввину Элияху бен Шломо Залману — ред.) на улице Жидо облили какой-то жидкостью белого цвета. В субботу на улице Месиню неизвестные таким же образом осквернили скульптуру, изображающую доктора еврейского происхождения Цемаха Шабада», — пишет Sputnik.

Как отмечает агентство, по обоим актам было начато досудебное расследование в соответствии со статьей 284 Уголовного кодекса Литвы (нарушение общественного порядка). Подозреваемые уже идентифицированы и причиненный ущерб оценен.