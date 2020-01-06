Информация о госпитализации председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева не соответствует действительности, сообщил РИА Новости глава пресс-службы суда Павел Одинцов.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Лебедев обратился за медицинской помощью.
«Данная новость имеет демоническую природу с учетом приближающегося Рождества! Все как у Гоголя. Кому-то покоя не дает российская судебная система даже в эти дни. Руководитель никуда не обращался, все эти дни работает над годовым докладом. Я только что с ним разговаривал», — сказал Одинцов.
Он добавил, что компетентные органы уже занимаются вопросом, кто распространяет такую информацию.
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