Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева. Об этом рассказала педагог девушки в соцсетях.

Инцидент произошел 22 декабря. Как пишет kp.ru, Валиева отравилась газом. В квартире в Будапеште, где жила артистка произошла утечка.

Элина Валиева проживала в Уфе. Она была широко известна в музыкальных кругах. Являлась лауреатом различных конкурсов, стипендиатом Минкультуры РФ. В 2015 году она окончила МГК им. Чайковского.

В начале декабря сообщалось, что россиянка, преподававшая русский язык в университете Севильи, пропала в Испании.