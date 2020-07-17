Власти Венесуэлы подтвердили задержание колумбийского судна с грузом гуманитарной помощи с тремя члена экипажа.

Ранее об инциденте на пограничной реке Негро сообщил колумбийский МИД. По информации ведомства, судно Cejal 1 перевозило гуманитарную помощь Норвежского совета по делам беженцев для коренных общин, населяющих приграничный район в колумбийском департаменте Гуайния.

«Венесуэла выражает готовность передать колумбийскому Красному Кресту или Норвежскому совету по делам беженцев продовольствие, предназначенное для коренных общин в Колумбии. Однако ввиду предполагаемого совершения правонарушений… судно и экипаж останутся в распоряжении национального суда», — говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

Власти Колумбии ранее потребовали соблюдения личной неприкосновенности своих граждан и их возвращения на родину, заявив о нарушении прав на свободную навигацию по общим рекам.