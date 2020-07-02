Председатель Национального электорального совета Венесуэлы Индира Альфонсо сообщила, что выборы депутатов Национальной ассамблеи состоятся 6 декабря.

«Акт голосования состоится 6 декабря 2020 года», — сказала она в ходе выступления, которое транслировал канал teleSUR.

Альфонсо также озвучила график предвыборной кампании, участие в которой должны принять по оценкам властей 89 политических партий.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. Однако президент страны Николас Мадуро в прошлом году не раз выступал с предложением о проведении досрочных выборов в Национальную ассамблею, которую с января 2019 по январь 2020 года возглавлял лидер оппозиции Хуан Гуаидо.

На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.