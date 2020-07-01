Парламентские выборы в Венесуэле состоятся в декабре, сообщила глава избирательного совета страны Индира Альфонсо Исагерре.

«В декабре венесуэльцы изберут 277 парламентариев, что на 66% депутатов больше… Настало время выбирать», — сказала она, выступая в эфире государственного телеканала VTV.

Правительство Венесуэлы уже не раз говорило о намерении провести выборы в Национальную ассамблею в этом году, при этом не обозначалось конкретной даты голосования. На 2021 год намечены выборы губернаторов штатов страны.

Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. Однако президент страны Николас Мадуро в прошлом году не раз выступал с предложением о проведении досрочных выборов в Национальную ассамблею, которую с января 2019 по январь 2020 года возглавлял лидер оппозиции Хуан Гуаидо.

На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.