Глава министерства внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил о конфискации более девяти тонн кокаина и пасты для изготовления кокаина на границе с Колумбией.

«Были ликвидированы два крупных лагеря с 25 лабораториями по производству наркотиков, и изъято 9 173 кг кокаина и пасты на основе коки на границе с Колумбией, в частности в муниципалитете Хесус Мария Семпрун в штате Сулия», — написал Ревероль в Twitter.

По словам министра, операция проводилась сотрудниками Вооруженных сил Венесуэлы и Национального управления по борьбе с наркотиками.

В ходе операции было также уничтожено более 17 тонн химикатов и других инструментов, используемых для производства кокаина.