Российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене, сообщили Mpravda.com в российской делегации.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД России Сергей Рябков, американскую — спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Консультации пролились около десяти часов.

Предыдущие двусторонние переговоры по стратегическим вопросам состоялись в Вене 16 января, после чего и без того нерегулярный диалог был поставлен на паузу по причине пандемии коронавируса. Ожидалось, что одной из главных тем консультаций станет продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Предваряя встречу, Рябков заявил Mpravda.com, что в Москве позитивно оценивают «возобновление такого рода контактов».