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Первый пациент с коронавирусом, страдавший серьезными сердечными заболеваниями, скончался в Великом Новгороде, сообщается в официальном канале оперативного штаба Новгородской области по ситуации с коронавирусом в Telegram.

«Сегодня недавно скончался один из пациентов нашей инфекционной больницы. Этот пациент перенес инсульт, он болел серьезными сердечными заболеваниями, коронавирус наложился на все эти проблемы. Он был старше 70 лет и источником заражения для него послужил один из родственников, который приехал из соседнего региона», — сказал губернатор региона Андрей Никитин на размещенном в канале видеоролике.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.

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