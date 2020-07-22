Денис Ворошилов. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 560, до 296 377, сообщил минздрав страны.

Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 445.

Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.