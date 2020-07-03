Самый старый кот в мире, мейн-кун по кличке Раббл, умер в Британии в возрасте 31 года, рассказала газете Mirror его хозяйка Мишель Херитейдж.

Как пишет газета, Раббл стал считаться самым старым котом в мире, когда ему исполнился 31 год. Мишель получила его на свое 20-летие в качестве подарка, и с тех пор они с Рабблом были неразлучны.

«Он был потрясающим спутником, с которым мне выпало счастье прожить так долго», — рассказывает хозяйка кота, слова которой приводит издание.

Мишель объясняет долголетие Раббла тем, что у нее не было детей, и она баловала его как ребенка. Но к концу жизни он резко состарился, плохо ел и стал очень худым. Потом он ушел и не вернулся. Мишель и ее муж считают, что он ушел, чтобы умереть, как это делают кошки.

Как пишет газета, если провести аналогию с возрастом человека, Рабблу было 150 лет. Он побил рекорд сиамского кота из Техаса по кличке Скутер, который умер в 2016 году в возрасте 30 лет. Но рекорд кошки Крим Пафф, которая родилась в 1967 году и умерла в 2005, когда ей было 38 лет и 3 дня, остался не побит.