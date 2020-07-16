Денис Ворошилов. Жителям Британии следует продолжать работать из дома, несмотря на снижение количества заражений коронавирусом, заявил главный советник премьер-министра по науке Патрик Уалланс.

Карантин из-за коронавируса в Британии был введен 23 марта. С этого дня британцам рекомендовано работать из дома, за исключением тех случаев, когда это невозможно. На прошлой неделе премьер Борис Джонсон заявил, что люди могут выходить на работу в офис, если хотят, однако работодатели должны контролировать меры гигиены и дистанцирования.

«Мое мнение по этому вопросу, а также мнение группы ученых и экспертов, рекомендациями которой пользуется правительство, заключается в том, что на данный момент социальное дистанцирование является важной мерой. И работа из дома для многих компаний является идеальной опцией. Я не вижу абсолютно никаких причин менять это (рекомендацию для населения работать из дома)», — сказал Уалланс, выступая в четверг в парламентском комитете по науке и технологиям.

Ранее канцелярия правительства заявляла, что в настоящее время кабинет министров вырабатывает рекомендации для граждан относительно дальнейшего режима работы в условиях пандемии.

Опубликованное в начале июля исследование компании Theta Financial Reporting показало, что перешедшие на работу из дома из-за карантина британцы не хотят возвращаться в офисы и считают, что это отрицательно скажется на производительности и эмоциональном состоянии сотрудников. Две трети работающих британцев — или 65% — признались, что не чувствуют себя комфортно при ежедневных поездках на работу на общественном транспорте. Они считают эту часть дня наиболее стрессовой. О нежелании возвращаться к работе в офисе в обычное рабочее время заявили около 57% британцев. При этом 35% британцев заявили, что в случае возвращения на работу в офисы пострадает производительность их труда.

Жертвами COVID-19 в Британии стали более 45 тысяч человек.