Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 128, общее число умерших достигло 42 589, свидетельствуют данные минздрава страны.

Количество выявленных заболевших увеличилось на 1295, до 303 110.

Днем ранее число умерших увеличилось на 173, заболевших — на 1346.

Согласно опубликованным 19 июня правительственным данным, коэффициент распространения заражения в стране R остается ниже единицы, на уровне 0,7-0,9, то есть введенные в связи с пандемией ограничения продолжат постепенно отменяться. При этом существует небольшая вероятность того, что распространение вируса в Лондоне слегка растет, однако пока утверждать это преждевременно, отмечается в докладе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.

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