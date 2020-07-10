В графстве Шропшир (запад Англии) археолог-любитель Энди Бассет с помощью металлоискателя обнаружил в поле 700-летнюю печать Папы Римского Иннокентия IV (его папство началось в 1243 году), сообщает EveningExpress.

🥳Milestone alert!🥳 The 1.5 millionth find has been recorded on the @britishmuseum PAS database! We'd like to thank all the finders who have volunteered finds for recording, & the hard work of FLOs, PAS staff, interns & volunteers over the years. It's a tremendous achievement! pic.twitter.com/8eXF8wGooD — Portable Antiquities (@findsorguk) July 8, 2020

По информации издания, его находку уже оценили эксперты из Британского музея и официально зарегистрировали.

По словам сотрудника музея Питера Ривилла, предмет, необходимый для заверения разных видов документов, в том числе и религиозных, мог оказаться в Шропшире, когда Иннокентий IV пытался заручиться поддержкой Генриха III, который стремился заполучить Сицилию.

Но Ривилл озвучил еще одну версию. По ней следует, что Папа Римский отправил с печатью письмо богатому влиятельному человеку, который пожертвовал Церкви большую сумму денег в обмен на спасение своей души. В Средние века это было распространено.

"Мы не знаем, кому папа послал письмо. Все, что нам известно, найденная пломба изготовлена из свинца", — уточнил Питер Ривилл.

Находка стала полутора миллионным артефактом, который был обнаружен на территории Великобритании в рамках программы «Portable antiquities scheme» («Портативная система древностей»). Этот проект был создан Британским музеем при поддержке правительства Великобритании в 1997 году, чтобы вести учет всех исторических находок, обнаруженных местными жителями, и расширять знания о прошлом.