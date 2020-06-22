На британском острове Уайт на видео попали белки, устроившие обед на веранде дома, сообщает Daily Mail.

Местные жители Эрик и Има Ван Дам решили пообедать на веранде. К трапезе присоединились девять белок. Пара решила их не прогонять, а снять животных на видео.

Как сообщили супруги, на следующее утро на завтрак на веранду их дома пришли уже 12 зверьков.

Также Эрик рассказал, что раньше белок подкармливали туристы из расположенного неподалеку лагеря. В период пандемии он опустел, и животные нашли себе другую «столовую». Чтобы кормить их, пара купила четырнадцатикилограммовый мешок семечек.

«Они милые и смелые, — говорит Эрик. – И встречают нас каждый раз, когда мы выходим на улицу».