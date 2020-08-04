Рыжий кот по кличке Гарфилд убежал от своих новых владельцев и полтора месяца добирался до прежних, сообщает The Sun.

Нил и Лиза Пейн отдали Гарфилда другим хозяевам, когда их дети переехали. Но трехлетний кот исчез из дома новых владельцев 20 июня. Спустя полтора месяца он заявился в свой прежний дом, Нил обнаружил его на пороге. По его словам, «кот плакал и жалобно смотрел на него».

Когда Лиза подошла и назвала его имя, животное прыгнуло к ней на руки.

Гарфилд прошел более 60 километров, чтобы воссоединиться с прежними владельцами. Теперь Нил и Лиза решили оставить преданного кота, ведь он доказал, что это его настоящий дом.