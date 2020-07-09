Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 85, до 44 602, количество выявленных заболевших увеличилось на 642 — до 287 621 человека, говорится в переданном в Mpravda.com сообщении минздрава страны.

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 85, заболевших — 630.

В четверг минздрав также объявил о расширении списка так называемых «ключевых работников», которым будет предложено пройти тест на COVID-19 даже при отсутствии симптомов. Теперь пройти тестирование смогут таксисты, уборщики, продавцы в магазинах и аптеках.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.