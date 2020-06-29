Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 25 до 43 575 человек, количество заболевших увеличилось на 815 до 311 965, сообщил минздрав страны.

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 36, заболевших — 901.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.