Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 186, общее число умерших достигло 43 414, свидетельствуют данные минздрава страны.

Количество выявленных заболевших увеличилось на 1006, до 309 360.

Днем ранее число умерших увеличилось на 149, заболевших — на 1118.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.