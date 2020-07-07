Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 155, до 44 391, количество заболевших увеличилось на 581 — до 286 349 человек, говорится в переданном в Mpravda.com сообщении минздрава страны.

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 16, заболевших — 352. Скачок в числе умерших за последние сутки связан с тем, что система оповещения в выходные не работает в полной мере, неучтенные случаи потом добавляются к статистике за следующие дни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.