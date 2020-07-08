Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 126, до 44 517, количество заболевших увеличилось на 630 — до 286 979 человек, говорится в переданном в Mpravda.com сообщении минздрава страны.

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 155, заболевших — 581.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.