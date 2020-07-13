Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 11, до 44 830, количество выявленных заболевших увеличилось на 530 — до 290 133, говорится в переданном в воскресенье Mpravda.com сообщении минздрава страны.

Сегодняшний суточный показатель смертности – рекордно низкий с марта, когда был введен карантин. Однако в выходные показатели обычно ниже, потому что система оповещения не работает в полную силу: неучтенные данные приплюсовываются к статистике следующих дней недели.

Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 21 (что существенно ниже показателя пятницы в 148 жертв), заболевших – 650.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.