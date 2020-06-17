Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 184, общее число умерших достигло 42 153, свидетельствуют данные минздрава страны.

Как дополняет ведомство, количество выявленных заболевших увеличилось на 1115, до 299 251.

Днем ранее число умерших увеличилось на 233, заболевших — на 1279.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.