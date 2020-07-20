Два человека, пострадавших при стрельбе в Вашингтоне, находятся в серьезном состоянии, сообщил в воскресенье журналистам глава полиции города Питер Ньюсэм.

«Судя по всему, это целенаправленный обстрел. В конечном счете у нас девять человек было доставлено в местные больницы. Двое из них в серьезном состоянии, один скончался, об остальных сказали, что у них огнестрельные ранения, не угрожающие жизни», — сказал он.

Его общение с прессой транслировалось в Twitter полиции.

Он пояснил, что целью стрелявших были несколько человек. Все пострадавшие – взрослые, среди них одна женщина. Полиция разыскивает трех темнокожих мужчин, которые скрылись с места происшествия на темной машине.