Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в понедельник в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.

Протестующие повалили временный забор вокруг статуи, некоторые взобрались на нее, чтобы обвязать веревкой. Толпа людей, окружавшая статую, выкрикивала: «Эндрю Джексон должен уйти!».

Столкновения с полицией начались, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг статуи. Полиция распылила перцовый спрей на протестующих, чтобы оттеснить их.

Ранее четверо сотрудников полиции пострадали, пытаясь убрать палатки с площади Лафайетт, которые блокировали улицу H-Стрит. Протестующие бросали в офицеров различные предметы, нескольких человек задержали.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.