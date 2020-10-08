Легкоатлет из Уганды Джошуа Чептегеи Уганды установил новый мировой рекорд в беге на 10 000 метров на соревнованиях в испанской Валенсии. 24-летний спортсмен преодолел дистанцию за 26 минут и 11 секунд. Предыдущее достижение планеты было зафиксировано в 2005 году эфиопом Кененисой Бекеле (26.17,53).

Чептегеи — чемпион мира 2019 года и серебряный призер мирового первенства 2017 года. В августе он обновил мировой ре-корд на дистанции 5 000 метров во время финального забега на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако.

KING👑@joshuacheptege1 breaks the 10,000m world record in a time of 26:11:00. Outstanding. pic.twitter.com/IzS5FNVtjd — World Athletics (@WorldAthletics) October 7, 2020

Отметим, что немногим ранее на соревнованиях в Валенсии Летесенбет Гидей из Эфиопии побила мировой рекорд в беге на 5 000 метров, показав результат 14.06,62 и улучшив достижение соотечественницы Тирунеш Дибабы, которое та установила в 2008 году (14.11,15).