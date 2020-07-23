Медики зафиксировали новую вспышку COVID-19 в вахтовом поселке компании «Полиметалл» в Среднеканском округе Колымы, там заболели семь человек, еще у семерых имеются клинические проявления заболевания, но пока не готовы результаты тестирования, сообщила РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко.

По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заразились 1243 человека, семеро умерли, 816 вылечились. Сейчас вирус особенно быстро распространяется в крупнейшем населённом пункте региона — в Магадане. На Колыме по-прежнему действует строгий масочный режим.

«В вахтовом поселке компании «Полиметалл» коронавирус диагностировали семи сотрудникам, еще у семерых имеются клинические проявления болезни, но тесты пока не готовы. Контактных лиц много, больше 200 человек. Мы пошли по сценарию назначения химиопрофилактики всем контактным. Может быть, это покажется кому-то непопулярным, но с учетом того, что там нет дорог, автомобильный транспорт туда не ходит, летает только вертолет, такое решение приняли штаб, министерство здравоохранения и Роспотрбенадзор. Мы вывозим всех заболевших. За всеми контактными устанавливаем наблюдение, тесные контакты изолируются, остальные получают химиопрофилактику», — сообщила Кузьменко.

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