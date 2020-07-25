Войска Южного военного округа вернулись в пункты дислокации после дополнительных задач по проверке боеготовности, сообщили в субботу в пресс-службе округа.

Внезапная проверка боеготовности прошла в российских войсках с 17 по 21 июля. После нее войска ЮВО практически в полном составе вышли на полигоны, чтобы уточнить готовность округа к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

«Войска ЮВО завершили выполнение задач внезапной проверки боевой готовности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пункты постоянной дислокации вернулись более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей, в том числе более 30 батальонных тактических групп и усиленных рот мотострелковых и танковых частей, принимавших участие в учениях с самого начала внезапной проверки.

«В полевых условиях продолжают выполнять задачи боевой подготовки артиллеристы и ракетчики ЮВО в рамках полевого выхода в составе подразделений ракетных войск и артиллерии. Также на учебных полях проводят плановые занятия разведподразделения из состава общевойсковых объединений и соединений специального назначения ЮВО», — добавили в пресс-службе.