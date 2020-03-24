Вчера, закрывая лабораторию на неопределенный, возможно очень долгий срок, я подумала, что мы все — физиологи, иммунологи, вирусологи, микробиологи и эпидемиологи, наравне с хирургами и инфекционистами, — обладаем уникальными знаниями… Я выключала ламинар, закручивала балон углекислого газа, осушала инкубатор и водяную баню, выдергивала штепсели всех центрифуг, весов, мешалок и прочего, руки делали, а в голове крутилось, что Кембриджский университет закрывался на карантин много раз за 800 лет. Прошли те эпидемии чумы, пройдет и эта… И все же это сумерки человечества, и сколько бы раз они не наступали, и какое бы имя не носили — холера, чума, ящур, AIDS, COVID19 — невидимый враг страшен и парализует, кажется, что он всюду и может напасть в любой момент. А на самом деле, на войне как на войне, у врага тоже есть ахиллесовы пятки, надо просто их знать и выстроить и стратегию, и тактику.

Итак, что делать, если в доме кто-то начал кашлять и у него поднялась температура? И Вы подозреваете, что это может быть COVID19? Как сделать минимальной вероятность заражения всех остальных, но при этом иметь возможность ухаживать за больным?

1. Недленно выделите заболевшему отдельную комнату. Если ваша квартира состоит из одной комнаты и кухни — переезжайте на кухню, а ему оставьте комнату. Уберите из этой комнаты все вещи, которые могут понадобится вам — вашу одежду из шкафа , со стола — компьютер, и т.д. Протрите вынесенные вещи салфеткой, смоченной в детергенте, потом вытрите насухо. Это очень важно. Там, где есть вода, дольше живет инфекция.

Поэтому правило номер один — вытирайте всё насухо.

Правило второе — если вы опасаетесь, что больной трогал одежду , то ее можно прогладить — вирус погибает при 56С или 133F.

1а. После того, как вы изолировали больного в отдельную комнату, по возможности продезинфицируйте весь дом. Не пылесосьте ни в коем случае, только мокрая уборка дезинфицирующими средствами, см пунтк 7. Ковры лучше уберите из всех комнат прямо сейчас, чтобы потом не мучиться. Те, у кого на полу ковровое покрытие, — только уборка моющим пылесосом горячим паром. Кварцевые и другие ультрафиолетовые лампы вам очень помогут, если они у вас есть. Ультрафиолетовый свет С (длина волны излучения любая от 100 до 280 нм) прекрасно убивает вирус. Пока включен ультрафиолет вы должны быть в другой комнате. Выйдете за дверь и дверь закройте.

2. В комнате больного должно быть много питья — термосы с горячий водой или чайник. Много больших бутылок с холодной водой. Много, потому что при болезни надо много пить, а вы не должны туда бегать с каждой чашкой.

3. Заведите в комнате двойной мешок для сбора мусора (салфеток, остатков еды и прочего). В Англии сбор мурора больных COVID19 происходит раздельно от основного мусора, в России — не знаю. В любом случае, мусор должен быть очень плотно упакован и завязан, когда вы его выбрасываете. Мусор — источник инфекции и для вас, и для остальных людей.

4. Заведите в комнате двойной мешок для сбора грязного белья. Вирус, как уже говорилось, погибает при 56С или 133F, поэтому стирайте вещи больного при 60 градусах и выше. Если ваши вещи выдерживают такую температуру стирки — можете стирать их вместе с вещами больного.

5. В комнате же должны находится все лекарства. Вкорее всего, инфекция застрянет в трахее или бронхах, поэтому соберите все, что вы обычно используете при бронхите в отдельную коробку и поместите в комнату больного. И все лекарства, которыми вы лечите простуды, и все жаропонижающие — всё-всё соберите и отнесите в эту комнату. Не бегайте по всему дому и в комнату больного с каждой таблеткой или ложкой микстуры. Травки-муравки для заваривания чая тоже сложите в комнате больного.

6. Заведите больному набор посуды и тоже держите ее в комнате. Не одну чашку-тарелку-ложку, а несколько. Человек болеет — не жадничайте 🙂 , он одной чашкой не обойдется. Когда он много посуды испачкает, то несите ее мыть (не бегайте с каждой грязной ложкой по дому, я вас умоляю!). Посуду можно мыть вместе с вашей посудой в посудомойке, если она моет водой выше 56С или 133F. Если вы моете посуду в раковине, то залейте посуду больного кипятком на 5 минут, потом помойте с детергентом. Раковину потом продезенфицируйте.

7. О дезенфицирующих средствах. Детергент хорошо смывает вирус. Хлорка хороша, она тоже прекрасно убивает этот вирус. И конечно, прекрасен также 70% спирт, он убивает этот вирус за 30 секунд. На Биоархиве появилась статья, что вирус убивает и обычная водка, но ее еще не рецензировали. Отрецензируют — будем знать точно. А пока можете пользоваться водкой, если нет спирта, детергента и хлорки, но вдруг есть водка 😉 . Только не перепутайте — употребляйте ее наружно, а не внутрь 😉 . И все поверхности после водки протрите насухо.

8. Если вам приспичило помыть пол в комнате больного (лучше бы вы воздержались от любых уборок в его комнате, ей богу), но уж если приспичило, то протирайте поверхности детергентами и одноразывыми тряпками и салфетками. И выкидывайте их в тот самых двойной мешок для мусора, что стоит в комнате больного.

9. А вот проветривать комнату больного необходимо. Причем не открывать форточку, а устраивать самый настоящий сквозняк. Больной пусть полежит 3 минуты под одеялом. Сами не стойте на этом сквозняке — он выдувает инфекцию, вам не надо ее на себя цеплять.

10. Как входить в комнату больного?. О, приготовьтесь, это целый процесс, вам на это всегда будет нужно 3 минуты. На гвоздик с внутренней стороны повесте халат с длинными рукавами. Желательно не пушистый. Рядом положите перчатки. И если вам так не повезло в жизни, что у вас прекрасное зрение, то солнцезащитные очки. Все остальные очкарики могут и должны пользоваться своими приборами дневного видения 😉 — линзы снимите до лучших времен. И маску, конечно. Потому что вряд ли ваш больной согласится всё время, 24 часа в сутки , быть в маске. Если согласится — честь ему и хвала, это будет счастье. Но старики и дети несговорчивы. Им душно, щекотно, больно, неудобно кашлять и спать в маске, и их можно понять. Поэтому надевайте маску сами. Вошли в комнату, надели перчатки, халат, очки, маску. Детям такое привидение должно очень нравится. На волосы бы косыночку тоже не помешало? — мужчины, вам тоже очень пойдет такой прикид! Вот теперь вы можете книжку им почитать, температуру померить, чайку развести, массажик от кашля сделать, покормить и песенку спеть. Лучше бы вы там долго не сидели, но уж как получится…

11. Как выходить из комнаты больного? В обратном порядке 🙂 . Снимите солнезащитные очки, косынку, халат, перчатки, маску, оставьте их в комнате на двери на гвоздике и выходите. [Маску хорошо бы выбросить в двойной пакет для мусора, и пречатки тоже, если у вас есть запас одноразовых. Лучше бы сделать переходный шлюз из комнаты больного в общее пространство и держать халат и прочее там]. Как вышли — сразу идите в ванную, помойте с мылом лицо, очки и руки. И конфетку съешьте, вы — молодец, вы уже почти микробиолог, вирусолог, физиолог и иммунолог вместе взятые! Так держать!

12. Общее правило для всех развлекательных предметов — что в комнату больного попало, то пропало. Книжки из его комнаты не выносить вообще. И мягкие игрушки тоже. Ничего, сделанного из ткани, картона и бумаги не выносите. Не бегайте по дому, показывая всем его детский рисунок. Выздоровеет ребенок, вирус помрет через 2-3 суток — тогда и будете хвалиться. Моющиеся игрушки лучше бы тоже не выносить, но уж если приспичило, то помойте их с мылом или с хлоркой. Или водкой — ну что у вас там есть для таких случаев. Айпады и прочие компьютерные игрушки лучше бы тоже были его индивидуальные. Но если уж надо вынести, то протирайте 70% спиртом. Не водкой. Если спирта нет — не выносите. Еще раз, что в комнату больного упало, то пропало.

13. Ванная и туалет — тут засада. Хорошо, когда у больного своя ванная и туалет. Потому что гадский вирус в кишечнике живет так же прекрасно, как и в легких. Поэтому если так случилось, что вы с больным делите ванную и туалет, то придется вам после него всякий раз мыть сортир с хлоркой, а ванну и раковину — тоже с хлоркой или с детергентом. И ручки, и выключатели протирать одноразовыми салфетками. И заведите ему отдельные полотенца, и страйте их при 60С или выше.

14. Ну и последнее. И вам , и больному, надо хорошо спать. Ни что так не губит иммунитет так, как плохой сон. Поэтому применяйте все успокаивающие, какие вы обычно принимаете, если нервничаете и не можете уснуть. Я вот валерьянкой обхожусь.

Я не думаю, что список полный. Буду дополонять, если что-то вспомню или прочту.

Не болейте. А заболеете — сражайтесь!

Ульяна Баштанова,

старший научный сотрудник

химического факультета

Кембриджского университета

Оригинал поста