ЮНЕСКО в ответе на обращение МИА «Россия сегодня» по ситуации вокруг Sputnik Эстония заявила, что и дальше будет поддерживать права прессы на получение и передачу информации и различных идей.

В январе МИА «Россия сегодня» направило обращения по ситуации вокруг Sputnik Эстония Международной федерации журналистов (IFJ), ЮНЕСКО и «Репортерам без границ» (RSF). В тексте писем, подписанных исполнительным директором МИА «Россия сегодня», экс-руководителем портала Mpravda.com Украина Кириллом Вышинским говорится, что МИА «Россия сегодня», направляя свой запрос, просит пересмотреть дискриминационную политику в отношение Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг.

«Как вы знаете, с момента создания ЮНЕСКО привержена делу продвижения свободы информации и международным стандартам, разработанным для обеспечения прав каждого на поиск, получение и передачу информации и различных идей, вне зависимости от границ и способов коммуникации», — говорится в письме ЮНЕСКО, подписанном помощником генерального секретаря ЮНЕСКО по коммуникациям и информации Моэзом Чакчуком.

В ЮНЕСКО напомнили, что согласно международному законодательству свобода распространения информации может быть ограничена только необходимостью уважать права и репутацию других, а также необходимостью защиты национальной безопасности, общественного порядка и здоровья. В организации отметили, что подобные ограничения будут легитимными только в случае существования должного закона.

«Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы заверить вас, что ЮНЕСКО будет продолжать поддерживать право представителей прессы получать и распространять информацию и мнения в безопасной среде; будет продвигать атмосферу, располагающую к свободному, независимому, плюралистическому медиасектору; следить за свободой выражения мнений и делать все возможное, чтобы оказывать содействие журналистике, основанной на ценностях профессиональной этики и качественной работе», — говорится в документе.

«Спасибо за то, что поделитесь с нами дальнейшим развитием ситуации со Sputnik Эстония в соответствии с мандатом ЮНЕСКО», — говорится в письме.

В конце 2019 года сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января этого года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.