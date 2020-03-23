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Ульяновская компания разработала передовую тестовую систему для быстрой диагностики COVID-19, которую представил губернатор Сергей Морозов. По его словам в Ульяновской области готовы немедленно организовать массовое производство таких тест-систем.

Он также сообщил, что инновационный продукт позволяет "буквально через два часа определить, есть заболевание у человека или нет".

В настоящее время Роспотребнадзор и Минздрав применяют для выявления коронавируса разработки тестовых систем новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Новая тест-система вольется в процесс экспресс-диагностики вируса по всей России после получения регистрационного удостоверения.

«Сложность диагностики заболевания, вызываемого новым типом коронавируса, состоит в том, что его симптомы схожи с ОРВИ и гриппом. Поэтому для точной постановки диагноза необходим молекулярно-генетический тест (ПЦР-исследование). Время проведения анализа зависит от типа используемой тест-системы и сегодня может занимать до шести часов. Получить результаты при помощи нового молекулярно-генетического теста можно будет в течение двух часов», — сообщили в пресс-службе компании «ТестГен», которая является резидент Ульяновского наноцентра.

Проба для анализа берется из слюны или иной слизистой поверхности человека.

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