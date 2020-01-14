Мать школьницы настаивает на жестком наказании для молодой учительницы, которую ученики застали за покупкой нижнего белья в одном из торговых центров, сообщает «Комсомольская правда».

Женщина уверяет, что педагогам необходимо тщательно выбирать места для шопинга, где их могут увидеть школьники.

В магазине нижнего белья учительницу застала группа девятиклассниц: педагог в этот момент выбирала себе бюстгальтер.

«Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла», — цитирует издание слова недовольной родительницы, оставившей сообщение в соцсетях.

Женщина также отметила, что в школе теперь «все знают, какие учительница носит лифчики». При этом она подчеркнула, что особенно произошедшим заинтересовались мальчики, которые «только это и обсуждают».

«Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей», — заключила женщина.

Примечательно, что большинство пользователей назвали претензии к учительнице «абсурдом», однако нашлись и те, кто поддержал мать школьницы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из муниципального центра в Магнитогорске по требованию прокуратуры. Увольнение объяснили «аморальным поступком»: в интернете появилась снимки с эротической фотосессии, в которой женщина приняла участие 20 лет назад. При этом, по мнению Конопенко, основной причиной увольнения стали не снимки, а личная неприязнь бывшей начальницы.

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