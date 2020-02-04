Военно-транспортные самолеты подразделения Восточного военного округа Ил-76 МД готовятся к вылету из аэропорта Улан-Удэ в Китай для эвакуации россиян из-за вспышки коронавируса. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

«Подразделения ВВО оказали помощь в подготовке самолетов ВКС, участвующих в эвакуации российских граждан из Китая. Колонна грузовых автомобилей с медоборудованием, средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, спальными принадлежностями прибыла в международный аэропорт Байкал в городе Улан-Удэ, где оборудована временная стоянка пяти военных самолетов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

О том, что к эвакуации граждан России из Китая по приказу президента России Владимира Путина привлекут самолеты ВКС, 1 февраля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По оценке посольства РФ, в китайской провинции Хубэй находится 341 россиянин.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане (провинция Хубэй) вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, другие государства занимаются эвакуацией своих граждан. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В Китае число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20,4 тыс. человек. Скончались 425 пациентов.

3 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила с заявлением об остановке чартерных перелетов из КНР в РФ с 14 февраля 2020 года.