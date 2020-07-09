Московские полицейские всю последнюю неделю ловят сексуального маньяка, который преследует женщин на юго-западе Москвы. На счету извращенца из Южного Бутова как минимум 8 эпизодов.

Как стало известно «», первые заявления от пострадавших женщин стали поступать в ОМВД на прошлой неделе. Сначала мужчина караулил жертв в местном парке, а потом стал подстерегать на улицах. Так, нападения зафиксированы на Южнобутовской улице, Чечерском проезде и.т.д.

Все жертвы — припозднившиеся домой молодые женщины. Преступления совершаются в промежуток с 23.00 до 3.00. Сначала маньяк некоторое время преследует ничего не подозревающих дам, а потом нападает со спины и залезает руками под нижнее белье. Женщины поднимают крик, дают отпор, и извращенец быстро ретируется с места. Его поступки квалифицируются как насильственные действия сексуального характера.

Как-то преступника пытался поймать муж одной пострадавшей. Дама поздно возвращалась с работы, а супруг шел ей навстречу, чтобы в безопасности сопроводить до дома. Недалеко от дома женщина почувствовала, что кто-то обхватил ее со спины и решила сначала, что это муж таким образом решил пошутить. Но, оглянувшись, обомлела… Как раз тут подоспел супруг. Он погнался на злодеем, но незнакомец оказался шустрее.

Другая пострадавшая по профессии художница. После нападения она изобразила маньяка — в тот день он был в кепке. В том числе с помощью этого рисунка оперативники ловят преступника. Кроме того, внешний облик запечатлели видеокамеры. Это молодой высокий мужчина спортивного телосложения с длинными ногами. Вероятнее всего, житель района Южное Бутово, поэтому и действует не отходя далеко от дома.

Впрочем, 30 июня похожий случай был зафиксирован в Битцевском лесопарке: некий мужчина напал днем на двух женщин. Он выскочил из-за кустов абсолютно голый, дамы подняли крик. Они успели разглядеть обидчика — лет 30, блондин с голубыми глазами в узких квадратных очках. Битцевский лесопарк недалеко от Южного Бутово и способ преступления идентичен, так что вполне возможно речь идет об одном и том же человеке.

Пока маньяк не задержан, и в последние 2 дня нападений не зафиксировано. Возможно, причина этому — дожди и грозы в вечернее время.