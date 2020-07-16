Коронавирус обнаружили у трёх членов экипажа российского судна в южнокорейском Пусане, остальные проходят проверку, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местные карантинные службы.

По данным агентства, зараженные моряки находились на рыболовецком судне водоизмещением 825 тонн под российским флагом, которое вошло в порт Камчхон в Пусане 26 июня на ремонт. На борту находятся 29 человек. Семь из них подали заявку на сход на берег, поэтому их стали проверять на коронавирус, и у трех обнаружили заболевание. Теперь анализы сдали и остальные члены экипажа, все 29 человек находятся на карантине на судне. Трех моряков, которые уже заболели, планируется перевести в больницу в Пусане.

Коронавирус у российских моряков находят не первый раз. В конце июня стало известно о коронавирусе у членов экипажа российских судов-рефрижераторов Ice stream и Ice Crystal, прибывших в Пусан из Владивостока. Всего заболели 19 моряков, они были госпитализированы. Порт Камчхон, где судно стояло на ремонте, на время закрывали. Все заболевшие коронавирусом моряки уже выписаны, и судно покинуло порт. 14 июля вирус обнаружили у одного российского моряка на неназванном рыболовецком судне в Пусане под флагом Тувалу, на котором находились еще 43 человека. Все они показали отрицательный анализ на коронавирус, но до 28 июля находятся в карантине.

После инцидента с Ice Stream южнокорейские власти усилили санитарно-карантинный контроль на российских судах, начав в обязательном порядке проводить проверки непосредственно на борту вместо применявшегося ранее электронного декларирования состояния здоровья экипажа. Также с 24 июля будут приостановлены безвизовые программы для иностранных моряков, прибывающих в РК.