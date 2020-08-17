Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, в республике объявлен план «Перехват», сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на представителя МВД республики.

«Неизвестные обстреляли служебный автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, он не пострадал», — говорится в сообщении.

По словам собеседника, нападение произошло в Цхинвале около 22.30 на улице 8 июня. На месте преступления работают сотрудники правоохранительных органов, в республике введен план «Перехват».