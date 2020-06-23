Южная Корея зарегистрировала 46 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 484, выздоровели 10 908, скончался 281 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные вспышки COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В большинство дней ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 вторника (18.00 мск понедельника), 16 новых случаев имеют локальное происхождение, а 30 завезены из-за границы. 26 случаев были выявлены на карантинном досмотре. Еще шесть случаев зафиксированы в Сеуле, семь — в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 27 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 908, что составляет 87,4%. Число жертв достигло 281. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,19 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой «Синчхончжи». По меньшей мере 1471 случай завезли из-за границы, из них примерно 82% — южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 656 зараженных.

В Сеуле уже 198 человека подхватили коронавирус в фирме по производству сырья для биодобавок, а 70 человек – в спортзалах. Более 250 случаев по всей стране связаны с продажами от двери до двери. Также не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.