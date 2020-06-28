Южная Корея зарегистрировала 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, общее число инфицированных COVID-19 выросло до 12 715, выздоровели 11 364, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC, основная часть заражений зафиксирована в Сеуле (14 человек) и примыкающих к нему районах провинции Кёнгидо (17 человек).

За прошедшие сутки из больниц выписаны 47 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 364, что составляет 89,4%. Число жертв составляет 282 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,65 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.