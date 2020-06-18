Южная Корея зарегистрировала 59 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12257, выздоровели 10800, скончались уже 280, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 279 погибших. С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достигал 79 человек, а в последние три недели держится в коридоре 30-60 человек.

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), 51 из числа новых случаев имеет локальное происхождение, восемь завезены из-за границы. Географически 24 случая зафиксированы в Сеуле, еще 15 в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 26 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 800, что составляет 88,1%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,14 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой «Синчхончжи». По меньшей мере 1379 случаев завезли из-за границы, из них около 85% — южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 593 зараженных.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 110 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе. В Сеуле уже 176 человек подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 67 человек – в спортзалах.