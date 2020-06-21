Южная Корея зарегистрировала 48 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 421, выздоровели 10 868, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Уже три недели ежедневное количество новых зараженных держалось в коридоре 30-60 человек, но 20 июня достигало 67.

По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), 40 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, восемь завезены из-за границы. Географически 17 случаев зафиксированы в Сеуле, еще по 10 в провинции Кёнгидо и Тэджоне, остальные по всей стране. Четыре случая были выявлены на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 12 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 868, что составляет 87,5%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,17 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой «Синчхончжи». По меньшей мере 1435 случаев завезли из-за границы, из них примерно 83% — южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 630 зараженных.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. В Сеуле уже 193 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 70 человек – в спортзалах. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.