Южная Корея зарегистрировала 33 новых случая COVID-19 за сутки, большинство из них завезены из-за границы, общее число инфицированных выросло до 13 512, выздоровели уже 12 282, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

С начала лета в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последние две недели ежедневное количество новых зараженных в стране держится в пределах 30-70 человек.

По данным KCDC, 14 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 19 — завозные. Девять случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, ещё семь в Сеуле, остальные по всей стране. Двенадцать зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 78 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 204, что составляет 90,9%. Число жертв достигло 289 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,42 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой «Синчхончжи». По меньшей мере 189 случаев – завозные из-за границы, из них 70,5% — южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 863 зараженных. С продажами «от двери до двери» в городе Кванджу связан уже 141 случай коронавируса.